Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı

27.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla yakalandığını bildirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

MSB'den yapılan açıklamaya göre, komandolar Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişinin yakalandığı operasyonda, bir AK-47 piyade tüfeği, bir av tüfeği, bir kamuflajlı termal şemsiye, bir tabanca, iki kurusıkıdan dönüştürme tabanca, bir havalı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir kemer şeklinde pala, 871 bin 700 Suriye lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.