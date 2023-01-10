You 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı!

You 4. sezonu 1. kısım için resmi bir fragman yayınlandı. Ayrıca Netflix, dizinin seyirciye sunulacağı tarihi de açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, seyirciye sunduğu yeni yapımlarla kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor. Şimdi ise platform, merakla beklenen You 4. sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

You 4. sezonu fragmanı!

Netflix, geçtiğimiz aylarda You 4. sezonunun duyurusunu yapmıştı. Öyle ki yayınlanan bu duyuru videosuyla birlikte seyirciye sunulacağı tarih de açıklanmıştı. Aynı zamanda dizide yer alacak oyuncular görülmüştü. Şimdi ise You 4. sezonun ilk kısmından resmi fragman yayınlandı.

Netflix tarafından paylaşılan bilgiye göre You 4. sezonu, iki kısma ayrılarak yayınlanacak. 1. kısmı 10 Şubat'ta yayınlanacakken, 2. kısmı ise tam bir ay sonra, yani 10 Mart'ta seyirciye sunulacak. Diziyi bu tarihlerde Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

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You konusu ve oyuncu kadrosu

Caroline Kepnes tarafından 2014'te yayımlanan aynı isimdeki romanından uyarlanan You, New York'ta yaşamını sürdüren Joe Goldberg'i konu alıyor. Kitapçı işleten Goldberg, dükkanına gelen Guinevere Beck'e takıntılı seviyede aşık olur.

Beck için her şeyi yapabilecek olan Joe, onun hakkında bilgi edinmeye çalışır. En sonunda ise Beck'in ilgisini çeken zeki kitapçı, onun erkek arkadaşı olmayı başarır. Joe'nun takıntılı olması, işleri içinden çıkılamaz hale getirir.

Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından yaratılan You'nun, 4. sezonundaki oyuncu kadrosuna bakacak olursak; Penn "Joe Goldberg" Badgley, Victoria "Love" Pedretti, Jack "Young Joe Goldberg" Fisher, Michaela "Natalie" McManus, Shalita "Sherry" Grant, Lukas "Adam" Gage, Travis Van "Cary" Winkle, Scott "Matthew" Speedman, Tati "Marienne" Gabrielle isimlerinin de yer aldığını görüyoruz.

Peki sizler You 4. sezonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!