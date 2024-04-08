Yeni BMW M5 Sedan ve Touring Modelleri Tanıtıldı

Otomobil dünyasında birçok yeni model merakla beklenir. Ancak BMW'nin M Serisi otomobilleri ister sevin ister sevmeyin her zaman merak edeceğiniz otomobiller arasında oldular. Bugün BMW'nin resmi YouTube kanalından paylaşılan bir video ise oldukça ilgi gördü. İşte yeni BMW M5 ve detayları…

Yeni BMW M5 Sedan ve Touring kendini gösterdi! Peki yeni neler var?

BMW'nin spor otomobillerden sorumlu M Departmanı, hayranlarını meraklandıracak bir paylaşım yaptı. M5 Sedan ve Touring modellerinin ilk gösterimi sayılabilecek bir teaser videosu yayınlayan ekip araçlar hakkında bazı ipuçları yakalamamıza da olanak sağladı. Yeni M5 modellerinin ne zaman tanıtılacağını henüz bilmiyoruz ancak artık çok az bir zaman kaldığını rahatça söyleyebiliriz.

Episode 1 etiketiyle paylaşılan video aslında bizler bir hikaye anlatıyor. Serinin ilk videosunda yeni BMW M5 Sedan ve Touring modelleri son kış testini tamamlıyor. Münih'te başlayıp İsveç'in karlı yollarından devam ederek tamamlanan güzergahı baştan sona bize izleten BMW, araçların aerodinamik detaylarını da bizlere gösteriyor.

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Eski okurlarımız hatırlayacaktır "Yeni BMW M5 Serisi neler sunacak?" isimli bir haber paylaşmıştık. Bu haberimizde aracın ortaya çıkan bazı özelliklerine yer vermiştik. M tarafından yayınlanan video ile kıyasladığımızda beklentilerimizin karşılandığını bildirebiliriz. Zira yeni model PHEV güç ünitesi ile güçlendirilmiş.

Videoda PHEV ünite hakkında başka bir detay yok. Ancak ortaya çıkan bilgilere bakıldığında elektrikli motorun şanzıman içerisinde yer aldığını belirtebiliriz. Kaputun altında ise 4.4 litrelik çift turbo benzinli bir V8 makine yer alıyor. Bu motor ile birlikte M5 toplamda 750 Hp güç üretecek. Ayrıca drift sevenlere güzel bir haber verelim. xDrive teknolojisi sayesinde otomobilin ürettiği gücün yüzde yüzünü arka tekerlere aktarmanız da mümkün.