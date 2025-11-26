Haberler

Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zekâ tarafından tamamen dijital olarak yaratılan "Solomon Ray" adlı şarkıcı, geçtiğimiz hafta iTunes'un En İyi 100 listesinde zirveye yerleşerek müzik dünyasını karıştırdı. Ray'in şarkıları milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, bu başarının gerçek bir insana değil, yapay zekâya ait olduğunun ortaya çıkması müzikseverleri öfkelendirdi.

  • Yapay zekâ tarafından oluşturulan "Solomon Ray" adlı dijital şarkıcı, iTunes'un Hristiyan ve gospel listelerinde zirveye yerleşti.
  • Solomon Ray'in sesi, sözleri ve kişiliği tamamen yapay zekâ tarafından üretildi.
  • Solomon Ray, tarihte herhangi bir yapay zekâ sanatçısının ulaştığı en yüksek Billboard sıralamasına çıktı.

Yapay zekânın müzik endüstrisindeki yükselişi bir kez daha tartışma yarattı. Tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan "Solomon Ray" adlı dijital şarkıcı, iTunes'un Hristiyan ve gospel listelerinde zirveye yerleşince ortalık karıştı. Gerçek bir insan olmayan bir sanatçının listeleri domine etmesi, müzikseverlerin sert tepkisini beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ DOĞRULANDI

Ray'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada sanatçının sesinin, sözlerinin ve kişiliğinin tamamen yapay zekâ tarafından üretildiği doğrulandı. Spotify profilinde "Mississippi doğumlu bir soul şarkıcısı" olarak tanıtılan Ray'in "A Soulful Christmas" ve "Faithful Soul" albümleri listelerde büyük başarı elde etti.

Sanatçının yapay zekâ tarafından oluşturulan avatarının sahibi, Ray'in bir "deney" olmaktan çıktığını belirterek, "Artık gospel müziğinin en büyük yeni sesi" ifadelerini kullandı. Instagram'daki kutlama mesajlarında, Ray'in tarihte herhangi bir yapay zekâ sanatçısının ulaştığı en yüksek Billboard sıralamasına çıktığı paylaşıldı.

Ancak yükseliş tartışmaları da beraberinde getirdi. Müzikseverlerin bir kısmı sahte bir kişiliğin listelere damga vurmasına tepki gösterdi.

İLK DEĞİL

Yapay zekâ destekli sanatçılar yalnızca Ray'le sınırlı değil. Geçtiğimiz ay, yine yapay zekâ tarafından yaratılan R&B sanatçısı Xania Monet de birçok Billboard listesine girerek dikkat çekmişti.

Uzmanlar, yapay zekânın müzik sektöründe giderek artan etkisinin hem etik tartışmaları hem de telif sorunlarını büyüteceğini belirtiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
title