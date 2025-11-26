Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Yapay zekânın müzik endüstrisindeki yükselişi bir kez daha tartışma yarattı. Tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan "Solomon Ray" adlı dijital şarkıcı, iTunes'un Hristiyan ve gospel listelerinde zirveye yerleşince ortalık karıştı. Gerçek bir insan olmayan bir sanatçının listeleri domine etmesi, müzikseverlerin sert tepkisini beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ DOĞRULANDI

Ray'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada sanatçının sesinin, sözlerinin ve kişiliğinin tamamen yapay zekâ tarafından üretildiği doğrulandı. Spotify profilinde "Mississippi doğumlu bir soul şarkıcısı" olarak tanıtılan Ray'in "A Soulful Christmas" ve "Faithful Soul" albümleri listelerde büyük başarı elde etti.

Sanatçının yapay zekâ tarafından oluşturulan avatarının sahibi, Ray'in bir "deney" olmaktan çıktığını belirterek, "Artık gospel müziğinin en büyük yeni sesi" ifadelerini kullandı. Instagram'daki kutlama mesajlarında, Ray'in tarihte herhangi bir yapay zekâ sanatçısının ulaştığı en yüksek Billboard sıralamasına çıktığı paylaşıldı.

Ancak yükseliş tartışmaları da beraberinde getirdi. Müzikseverlerin bir kısmı sahte bir kişiliğin listelere damga vurmasına tepki gösterdi.

İLK DEĞİL

Yapay zekâ destekli sanatçılar yalnızca Ray'le sınırlı değil. Geçtiğimiz ay, yine yapay zekâ tarafından yaratılan R&B sanatçısı Xania Monet de birçok Billboard listesine girerek dikkat çekmişti.

Uzmanlar, yapay zekânın müzik sektöründe giderek artan etkisinin hem etik tartışmaları hem de telif sorunlarını büyüteceğini belirtiyor.