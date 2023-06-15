Yangın söndürme helikopteri 'Nefes' göreve başladı

YERLİ ve milli imkanlarla geliştirilip, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) teslim edilen ve 'Nefes' adı verilen T-70 yangın söndürme helikopteri, Muğla'da göreve başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere OGM'ye teslim edilen T-70 helikopteri, Muğla'da göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği helikopter, bir seferde 2,5 ton su taşıyabiliyor. Pilotlarından biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden albay rütbesinde emekli Hande Tunç olan helikopter, yangın sırasında gece-gündüz görev yapabilecek ve 2,5 saat kesintisiz uçabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek olan helikopter, yangın görevlerine ilave olarak üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatlarla kurtarma görevleri de yapabilecek.