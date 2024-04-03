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Xiaomi Mix Flip, 60 Megapiksel telefoto kamera ile gelecek

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Katlanabilir akıllı telefon dünyası renklenmeye devam ediyor. Xiaomi, bu alanda Fold tarzı (boyuna katlanabilen) cihazlarla karşımıza çıktı. Şirket, kendisi için ilk olacak Flip (enine katlanabilen) modeli için çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi Mix Flip, 60 Megapiksel telefoto kamera ile gelecek

Xiaomi'nin katlanabilir modeline ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan raporlara bakılırsa Xiaomi Mix Flip, kamera özellikleriyle bu alanda yarıştığı Samsung Galaxy Z Flip modelinin de önüne geçecek gibi görünüyor.

Android Headlines tarafından ortaya çıkarılan rapora göre Xiaomi Mix Flip modeli 60 Megapiksel telefoto kamera, 50 Megapiksel OmniVision OVX800 sensörüne sahip olacak. Ek olarak özellikleri belirtilmeyen bir OmniVision OV60A sensörü de yer alacak.

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Daha önce elde edilen bilgilere bakılırsa Xiaomi modeli, uydu bağlantısı desteğiyle sahne alan ilk katlanabilir akıllı telefon olarak sahne alacak. Mayıs ayında tanıtılması öngörülen katlanabilir telefonun Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. İşlemci, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine sahip. Ek olarak Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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