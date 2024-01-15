Xiaomi 14 Ultra: Ekran Altı Selfie Kamerası ve Özellikleri

Geçen yılın sonlarında vitrine çıkan Xiaomi 14 serisinin yeni üyesi 14 Ultra için geri sayım başladı. Çinli firma, önceki serilerdeki gibi Ultra'yı biraz daha geç tanıtmayı hedefliyor ve bu kapsamda günden güne yeni bir sızıntı ve rapor ortaya çıkıyor. Son olarak Xiaomi 14 Ultra ile ilgili yeni teknik detaylar paylaşıldı. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve tanıtım tarihi!

Xiaomi 14 Ultra ekran altı selfie kamerası ile geliyor – Xiaomi 14 Ultra özellikleri

GSMChina tarafından paylaşılan raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ekran altı selfie kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bilindiği üzere bugüne dek Ultra'larda bu özelliğe yer verilmedi. Hatta kaynağa göre Çinli marka standart delikli tasarımdan da vaz geçmeyecek ve telefonu ekran altı selfie ve standart olmak üzere iki versiyonla satışa sunacak.

Xiaomi 14 Ultra modelinde tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin mevcut amiral gemisi modellerinde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas ve güvenli olduğu ifade ediliyor.

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Akıllı telefonda 1 inçlik Sony LYT900 ana kamera mevcut olacak. Bu sensör; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro'da bulunan IMX9898'in optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi'nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra'da da kullanılacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında cihazda 5.500 mAh'lik bir bataryanın yer alması bekleniyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak iddialara göre cihaz Nisan 2024'te görücüye çıkacak.