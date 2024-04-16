Vivo V30 Serisi İncelemesi

Vivo, büyük bir lansmanla yeni V30 serisini piyasaya sürdü. V30 ve V30 Pro modelleri ile teknoloji dünyasına iddialı bir giriş yapan Vivo, özellikle standart V30 modeli ile dikkat çekiyor. vivo V30 inceleme sizlerle!

vivo V30 inceleme

vivo V30 satın almak için buraya tıklayın

Vivo V30, 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile kullanıcılara üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Ekranın 452 PPI piksel yoğunluğu ve 2800 nit parlaklık değeri, net ve canlı görseller vaat ediyor.

Cihazın gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alan V30, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca 5000 mAh kapasiteli batarya 80W kablolu şarj desteği ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Fotoğraf ve video çekimleri için V30, arka kısmında 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Ön tarafta ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC gibi seçenekler yer alıyor.

vivo v30 teknik özellikleri