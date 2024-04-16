Vivo V30 Serisi İncelemesi
Vivo, büyük bir lansmanla yeni V30 serisini piyasaya sürdü. V30 ve V30 Pro modelleri ile teknoloji dünyasına iddialı bir giriş yapan Vivo, özellikle standart V30 modeli ile dikkat çekiyor. vivo V30 inceleme sizlerle!
vivo V30 inceleme
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Vivo V30, 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile kullanıcılara üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Ekranın 452 PPI piksel yoğunluğu ve 2800 nit parlaklık değeri, net ve canlı görseller vaat ediyor.
Cihazın gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alan V30, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca 5000 mAh kapasiteli batarya 80W kablolu şarj desteği ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.
Fotoğraf ve video çekimleri için V30, arka kısmında 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Ön tarafta ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC gibi seçenekler yer alıyor.
vivo v30 teknik özellikleri
1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı 452 PPI 2160 Hz PWM karartma 2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj
Ekran Boyutu: 6,78 inç – AMOLED
1,5K çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı
452 PPI
2160 Hz PWM karartma
2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera
– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj