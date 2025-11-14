Valve, Yeni Oyun Konsolu Steam Machine'i Duyurdu

Nintendo, Xbox ve PlayStation'a rakip geliyor.

PC oyun platformu Steam'in arkasındaki şirket olan Valve, yeni bir oyun konsolu piyasaya süreceğini duyurdu.

Steam Machine (Buhar Makinesi) adı verilen konsol, kullanıcıların televizyonlarında PC oyunları oynamasını sağlamak üzere tasarlandı.

Konsol kişisel bilgisayar olarak da kullanılabilecek.

2014'te aynı isimli bir oyun konsolu piyasaya sürülmüş ama üç büyük devin hakim olduğu pazardan pay almayı başaramamıştı.

O dönem bu konsolların fiyatı 499 dolardan (21.000 TRY) başlıyordu, ancak Valve'ın yeni çıkaracağı cihazın çok daha pahalı olması bekleniyor.

Kesin fiyat henüz açıklanmadı.

Satışların gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Özellikleri neler?

Steam, 2003 yılında kurulmasının ardından PC oyunlarında dünyanın en büyük dağıtım platformu haline geldi.

Platformun kendi verilerine göre 25 milyon Steam kullanıcısı dün itibarıyle çevrimiçiydi ve altı milyon kişi oyun oynuyordu.

Fakat bu yeni konsolun Steam'in başarısını yakalayıp yakalamayacağı henüz bilinmiyor.

Uzmanlar konsolun ilk versiyonu yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıktığında cihazı hantal bulmuş ve fiyatının yüksek olduğunu söylemişti.

Yeni konsol ise "küçük ama kudretli bir pakette güçlü bir oyun PC'si" olarak tanıtıldı.

Linux tabanlı SteamOS işletim sistemiyle çalışan cihazda AMD grafik işlemcileri olacağı, Steam Machine'i ayrıca 4K rezolüsyon sunacağı belirtildi.

Endüstri uzmanı Christopher Dring, yeni cihazın potansiyelinin ve çekiçiliğinin kısıtlı olabileceğini söylüyor.

Özellikle de yine Valve'ın çıkarttığı Steam Deck adlı el konsoluyla karşılaştırıldığında.

Dring, Steam Deck'i dünyada beş milyon kişinin kullandığını hatırlatarak "Bu insanların bir çoğu zaten PC'deki oyunlarını mobil cihazlarda oynamayı isteyen Steam müşterileri" diyor.

"Bence Steam Machine büyük olasılıkla oyunlarını oturma odalarında oynamak isteyen mevcut Steam oyuncularına çekici gelecek."

Rekabette son durum ne?

Valve sürpriz bir adım daha atarak bir yeni donanımı daha duyurdu: Steam Frame adı verilen sanal gerçeklik (VR) başlığı.

Cihazın tamamen kablosuz olduğu ve "en kaliteli düzeyde grafiklerle" donandığı kaydediliyor.

Valve, bu yeni duyurularla piyasanın hakimi oyuncularla rekabet etmeyi umuyor.

Microsoft'un sahibi olduğu Xbox, son yıllarda oyun abonelik hizmeti Game Pass'i operasyonlarının merkezine taşıdı. Bazıları şirketin bu hamlesiyle oyun konsollarındaki hakimiyetinin zarar gördüğünü söylüyor.

Bu arada PlayStation 5 ise bir süredir en iyi satan oyun konsolu. Ancak artık yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı merak ediliyor.