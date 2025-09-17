Haberler

Ümraniye Bilim Merkezi Öğrencileri 'Takım Ruhu' Ödülünü Kazandı
TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'na katılan Ümraniye Bilim Merkezi öğrencileri, 'Takım Ruhu' ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ankebut Takımı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Ümraniye Belediyesi'ni temsil eden Ankebut Takımı, geliştirdikleri insansız kara aracıyla 'Takım Ruhu' ödülüne layık görüldü.

Takım üyeleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret ederek verdiği destek için teşekkür etti. Yıldırım ise "Başarılarınızla bizleri gururlandıran her bir kardeşimizi tebrik ediyor, yolunuz açık olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
