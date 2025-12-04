Haberler

Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan hükümeti, 28 Kasım'da aldığı karar ile devlet destekli güvenlik uygulaması Sanchar Saathi'nin tüm yeni telefonlara önceden yüklenmesini zorunlu hale getirdi. Ayrıca uygulamanın mevcut eski cihazlara da güncelleme yoluyla otomatik olarak ekleneceği ve kullanıcılar tarafından silinemeyeceği belirtildi.

Hindistan hükümeti, 28 Kasım'da yayımladığı kararla, devlet destekli mobil güvenlik uygulaması Sanchar Saathi'nin tüm yeni telefonlara ön yüklü gelmesini zorunlu hale getirdi.

UYGULAMAYI SİLMEK YASAK

Karara göre uygulama yalnızca yeni cihazlarda değil, mevcut eski telefonlara da güncelleme yoluyla zorunlu olarak eklenecek. Üstelik kullanıcıların uygulamayı silmesine izin verilmeyecek.

DEVLETİN MOBİL GÜVENLİK PROJESİ

Sanchar Saathi; çalınan ya da kaybolan cihazları uzaktan bloke edebilme, sahte IMEI tespiti yapma ve dolandırıcılık amaçlı iletişim girişimlerini engelleme özellikleriyle devletin mobil güvenlik projesinin merkezinde yer alıyor. Hükümet, ülkede artan telefon hırsızlıkları ve mobil dolandırıcılık vakalarını gerekçe göstererek uygulamayı zorunlu hale getirdi.

APPLE'DAN KARARA SERT TEPKİ

Apple ise söz konusu karara açıkça karşı çıkıyor. Şirket, iOS işletim sisteminde kullanıcı onayı olmadan üçüncü taraf ya da devlet uygulamalarının yüklenmesini reddettiklerini belirtti. Apple'a göre bu tür bir zorunluluk, hem gizlilik hem de cihaz güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

ÜLKEDE BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANIYOR

Hindistan'ın kararı, bir yanda ulusal güvenlik öncelikleri diğer yanda kullanıcı mahremiyeti tartışmasını yeniden alevlendirdi. Apple'ın geri adım atmayan tutumu, diğer üreticilerin nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı artırıyor. Kararın, küresel ölçekte "devlet uygulaması zorunluluğu" tartışmalarını da tetiklemesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hindistan'da fazla gezmeyin Türkiye de de emniyet camiasının aynı benzeri uygulamalarla başı dertte zorla indir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Sır dolu kareler! Epstein adasından 'hiç görülmemiş' fotoğraflar paylaşıldı

Şeytanın ini! Epstein adasından hiç görülmemiş fotoğraflar paylaşıldı
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Dendias'ın tehdidi sonrası Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükseltecek hamle

Ege'de sular ısınıyor! Dendias'ın tehdidi sonrası düğmeye bastılar
Galibiyeti resmen unuttular! Liverpool'un kabusu bitmiyor

Ne olacak bu takımın hali?
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Metroda infial yaratan olay! Uyuyan adamı ateşe verip kaçtı

Metroda uyuyan adamı diri diri ateşe verip kayıplara karıştı
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
title