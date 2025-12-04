Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Hindistan hükümeti, 28 Kasım'da yayımladığı kararla, devlet destekli mobil güvenlik uygulaması Sanchar Saathi'nin tüm yeni telefonlara ön yüklü gelmesini zorunlu hale getirdi.

UYGULAMAYI SİLMEK YASAK

Karara göre uygulama yalnızca yeni cihazlarda değil, mevcut eski telefonlara da güncelleme yoluyla zorunlu olarak eklenecek. Üstelik kullanıcıların uygulamayı silmesine izin verilmeyecek.

DEVLETİN MOBİL GÜVENLİK PROJESİ

Sanchar Saathi; çalınan ya da kaybolan cihazları uzaktan bloke edebilme, sahte IMEI tespiti yapma ve dolandırıcılık amaçlı iletişim girişimlerini engelleme özellikleriyle devletin mobil güvenlik projesinin merkezinde yer alıyor. Hükümet, ülkede artan telefon hırsızlıkları ve mobil dolandırıcılık vakalarını gerekçe göstererek uygulamayı zorunlu hale getirdi.

APPLE'DAN KARARA SERT TEPKİ

Apple ise söz konusu karara açıkça karşı çıkıyor. Şirket, iOS işletim sisteminde kullanıcı onayı olmadan üçüncü taraf ya da devlet uygulamalarının yüklenmesini reddettiklerini belirtti. Apple'a göre bu tür bir zorunluluk, hem gizlilik hem de cihaz güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

ÜLKEDE BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANIYOR

Hindistan'ın kararı, bir yanda ulusal güvenlik öncelikleri diğer yanda kullanıcı mahremiyeti tartışmasını yeniden alevlendirdi. Apple'ın geri adım atmayan tutumu, diğer üreticilerin nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı artırıyor. Kararın, küresel ölçekte "devlet uygulaması zorunluluğu" tartışmalarını da tetiklemesi bekleniyor.