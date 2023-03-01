Twitter çöktü! Milyonlarca kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşıyor
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Twitter'a cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlardan ulaşamıyor. Erişim sorununun Türkiye saatiyle 13.17'de başladığı belirtilirken, platforma girmeye çalışan kullanıcılar "Twitter'a hoş geldin!" mesajıyla karşılaşıyor.
Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter çöktü. Dünya genelinde yüzbinlerce kullanıcı, öğle saatlerinden itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşamaya başladı.
Cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlarda görülen sorunun Türkiye saati ile 13.17'de başladığı tespit edildi.
Twitter'a neden erişilemediği henüz belirsiz. Türkiye'de kullanıcıları 'Twitter'a hoşgeldin' mesajı karşılıyor ve akış yenilenmiyor.
Twitter'ın en çok kullanıldığı ülke, açık ara ABD. 75 milyonu aşkın ABD'liyi Japonlar izliyor. Japonya'daki kullanıcı sayısı yaklaşık 60 milyon. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve İngiltere'nin ardından yedinci sırada.