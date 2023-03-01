Twitter çöktü! Milyonlarca kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşıyor

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter çöktü. Dünya genelinde yüzbinlerce kullanıcı, öğle saatlerinden itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşamaya başladı.

TÜRKİYE'DE DE SIKINTI YAŞANIYOR

Cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlarda görülen sorunun Türkiye saati ile 13.17'de başladığı tespit edildi.

"TWITTER'A HOŞGELDİN" MESAJI KARŞILIYOR

Twitter'a neden erişilemediği henüz belirsiz. Türkiye'de kullanıcıları 'Twitter'a hoşgeldin' mesajı karşılıyor ve akış yenilenmiyor.

ABD'LİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Twitter'ın en çok kullanıldığı ülke, açık ara ABD. 75 milyonu aşkın ABD'liyi Japonlar izliyor. Japonya'daki kullanıcı sayısı yaklaşık 60 milyon. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve İngiltere'nin ardından yedinci sırada.