TUSAŞ'tan beklenmedik sürpriz! İşte Anka-3/ MİUS

TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen MİUS (insansız savaş uçağı) için ilk görseller paylaşıldı. Ayrıca uçuş tarihi de belli oldu.

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından havacılık alanında peş peşe atılan hızlı adımlar sayesinde 2022 yılında dünyanın en çok İHA-SİHA satan ülkesi Türkiye oldu. Her geçen gün de yeni araçların haberini alıyoruz. Son olarak TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen MİUS- insansız savaş uçağı için ilk görseller paylaşıldı.

TUSAŞ MİUS- insansız savaş uçağı ortaya çıktı!

Türkiye'nin havacılık tarafında izlediği belirli bir rota bulunuyor. Burada şüphesiz ki en çok önem arz eden araçlar önümüzdeki Mart ayında ilk uçuşunu gerçekleştirecek Hürjet ve 5 yıl içerisinde envantere alınması hedeflenen MMU.

Fakat işin bir de insansız tarafı mevcut. Burada ise Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve de MİUS sistemleri bulunuyor. Tabii bugüne kadar geliştirilen insansız hava araçları hem sahada ispatladığı operasyonel yetenekleri hem de uluslararası ihracat başarısı ile tüm dünyada ünlendi.

Bayraktar Akıncı'dan rekor bomba testi

Günümüzde ise artık belirli bir teknoloji seviyene gelindiği, hatta dünyada bu işin öncüleri arasına girildiği için biraz daha büyük boyutlu, çok daha hızlı gidebilen ve farklı kullanım senaryoları için geliştirilen araçlar üzerinde duruluyor.

Bunlardan ilki 6 tonluk kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Kızılelma oldu. Ukrayna'dan gelen ve TEI tarafından üretilen yerli motorları kullanan farklı versiyonları olan bu araç envantere girdiğinde tıpkı Anka ve TB2'lerde olduğu gibi savaş tarihi bir kez daha değiştirecek.

1?? Bayraktar Kızılelma'nın ardından TUSAŞ Anka-3/ MİUS insansız savaş uçağı da ilk uçuşa hazırlanıyor. 2?? 7 ton kalkış ağırlığı 3?? Stratejik görev ve elektronik harp yetenekleri 4?? Kuyruksuz delta kanat formu ve düşük radar izi 5?? Aksungur'dan daha fazla yük taşıyabilecek. pic.twitter.com/6KcKPl2QXF — M. Can AKA (@mcaka_17) December 24, 2022

TUSAŞ'ın da bu alanda 2012 yılından beri gözü olduğu biliniyor. Hatta ilk Anka İHA'lar teslim edildiğinde bir sonraki hedefin TİSU-MİUS olduğu açıklandı. Tabii bugün paylaşıma kadar ortaya ne bir çizim, ne mockup ne de özellikleri çıkmadı.

Son dönemde açıklanan bilgilere göre TUSAŞ bu MİUS- insansız savaş uçağını gizlice tamamladı. Hatta bir süredir testlerin yapıldığı söyleniyor. 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan bu aracın 0.7 Mach hıza çıkması, radar görünürlüğünün azaltılması için de delta kanat formunu kullanması bekleniyor. Nitekim ortaya çıkan ilk görseller de bunu doğrular nitelikte.

İlk uçuş için önümüzdeki mart ile nisan ayları işaret ediliyor. Zaten Bayraktar Kızılelma da 2022 bitmeden havalanarak bir ilki gerçekleştirdi. Dolayısıyla iki MİUS'u yan yana uçarken görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

Not: Görseller TUSAŞ değil, Yeni Şafak tarafından paylaşıldı.

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