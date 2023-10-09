Dünyada ilk kez İHA-İDA ortak operasyonuyla sürü konseptinde saldırı gerçekleşti. Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros Kamikaze İDA, (insansız deniz aracı) test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Mavi Vatan'ın yeni gücü, ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Böylece Albatros Kamikaze İDA, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katacak.

Türkiye, İHA-İDA Operasyonuyla Tarihi Bir Olaya Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye, tarihi bir olaya ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk kez İHA-İDA ortak operasyonuyla sürü konseptinde saldırı gerçekleşti. Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros Kamikaze İDA, (insansız deniz aracı) test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Mavi Vatan'ın yeni gücü, ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Böylece Albatros Kamikaze İDA, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katacak. İşte detaylar…

Dünya tarihinde ilk İHA-İDA operasyonu: Bayraktar TB2 işaretledi, Albatros Kamikaze İDA vurdu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından geliştirilen Albatros Kamikaze İDA için Mersin'de test atışları gerçekleşti. Bu başarılı testle birlikte yeni insansız deniz araçları Türkiye'nin denizlerdeki koruyucusu olacak. Albatros, su üzerinde yüksek hızla ilerleyerek içerdiği patlayıcının düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlıyor.

Test kapsamında, 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Böylece insansız deniz aracı, başarılı test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde gemiyi batırmayı başardı.

ASELSAN, Gökdeniz ile çıtayı yükseltiyor!

Bu test kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev yaptı. Hedefi Bayraktar TB2 İHA' tespit etti. Ardından insansız deniz araçları hedefi tam isabet vurmayı başardı. Bu sayede bu operasyon dünyanın ilk İHA-İDA müşterek operasyonu olarak tarihe adını yazdırmayı başardı.

Mavi Vatan'daki yeni gücümüz: Albatros Kamikaze İDA! ???? Dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile sürü konseptinde saldırı yapıldı! ?? ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve su üzerinde yüksek hızla ilerleyerek içerdiği patlayıcının düşman… pic.twitter.com/ete9Rb6wwI — T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2023

Deniz Kuvvetleri Komutanı, Mersin açıklarında yapılan bu önemli testi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda takip etti. Karargahda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer eşlik etti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Milli teknolojilerimiz, Mavi Vatan'da tarih yazmaya devam ediyor. BAYRAKTAR TB2 ve ASELSAN ALBATROS Kamikaze İDA'nın ortak operasyonuyla denizlerde yeni bir çağı açmış olduk. Ülkemize hayırlı olsun. Bu başarılı testte emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyoruz." dedi

Yetkililer test esnasında hiçbir deniz canlısının ve çevrenin zarar görmemesi için önlemler aldı. Görevli personeller, hedef gemiyi yıkadı. Böyle hedef gemi battığında deniz kirliliğine yol açacak olan yakıt ve yağ gibi etmenlerden temizlendi.