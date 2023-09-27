Türk Ordusu ve Baykar Bayraktar TB2, Squad oyununa eklenecek

Türk Savunma Sanayi'nin yükselişi Squad oyununda da fark edildi. Türk Ordusu ve Baykar Bayraktar TB2, resmi olarak oyuna eklenecek.

Türk Savunma Sanayi, son 10 yılda büyük bir ivmeyle yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. Özellikle Dünya'ya sunduğumuz en öne çıkan ürünümüz olan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile birlikte bu sektörde lider konumundayız. Bu durum artık oyunlar tarafından da fark edilmeye başlandı.

Taktiksel FPS Squad'a Türk Ordusu ve Baykar Baraktar TB2, resmi olarak eklenecek

Squad, iletişim ve takım çalışması ile muharebe gerçekçiliğini yakalamayı hedefleyen 50 vs. 50 kişilik çok oyunculu birinci taktiksel FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ölçekli haritalarda üs inşa edip araçlarınızı özelleştirebildiğimiz bu oyunun fiyatı şu anda Steam'de 425 TL.

Squad, daha önce oyuna Kanada'nın resmi askeri kuvvetlerini eklemişti ve ücretsiz bir DLC olarak sunmuştu. Şimdi Reddit'te ortaya çıktığına göre oyuna Türk Ordusu da resmi bir şekilde eklenecek.

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Ancak asıl büyük bomba, Baykar Bayraktar TB2 model SİHA'mızın da oyuna kullanılabilir bir araç olarak eklenecek olması. Şu an için bu eklenmelerin ne zaman yapılacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak oyunun Steam sayfasını takipte olacağız, dolayısıyla siz de güncellemeler için bizi takipte kalın.

Baykar Bayraktar TB2, gerçek hayatta Pençe operasyonlarında ve Suriye İç Savaşı gibi önemli durumlarda kullanılmış bir SİHA. Hatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Ukrayna'ya da temin ettik. SİHA, tam yüklü olarak 5.500 ft irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık uçuş gerçekleştirebiliyor.

Siz Baykar Bayraktar TB2'nin Squad'a eklenecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.