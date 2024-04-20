Transformers: Başlangıç - Orijinal Transformers Hikayesine Dönüş

Transformers serisi her ne kadar Michael Bay'in aksiyon dolu, başrollerinde Megan Fox ve Shia LeBeaouf'un yer aldığı bir klasik Hollywood filmleriyle tanınsa da aslında serinin çok daha derin hikayeleri mevcut. Transformers: Başlangıç, bizlere asıl Transformers deneyimini yaşatacak ilk film olacak.

Transformers: Başlangıç Türkçe altyazılı fragmanı:

Film için animasyon stilinin tercih edilmesi sizi yanıltmasın, bu film orijinal Transformers hikayesini, aynı çizgi romanlarda yansıtıldığı gibi yansıtacak.

Ayrıca filmin fragmanından anlıyoruz ki yapımcılar, Transformer'ların Michael Bay'in daha gerçekçi yansıtımından ziyade çizgi romanlardaki görünümlerini benimsemişler.

Bir üçlemenin başlangıcı olacak gibi görünen Transformers: Başlangıç, biraz karanlık bir tona sahip. Serinin tamamı, Optimus Prime'ın en yakın dostu Megatron ile hem de kendisiyle olan çatışmasını konu alacak.

Eğer klasik, Dünya'da insanlarla geçen bir Transformers filmi bekliyorduysanız hayal kırıklığına uğramanız mümkün. Ancak eğer bir orijinal Transformers hayranıysanız, Başlangıç filmi oldukça hoşunuza gidecektir.

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Filmde Optimus Prime'ı, Marvel'dan Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth seslendiriyor. Onun yakın dostu ve sonraları düşmanı olan Megatron'u ise yine Marvel'dan (Eternals) tanıdığımız Brian Tyree Henry canlandırıyor.

Scarlett Johansson Elita-1 karakterini, Laurence Fishburne Alpha Trion karakterini, Jon Hamm Sentinel Prime karakterini ve Key&Peele'den tanıdığımız Keegan Michael Key Bumblee karakterini canlandıracak.

Şu an için filmin yayın tarihi belli değil, sadece yakın zamanda sinemalarda olacağını biliyoruz. Siz fragman ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.