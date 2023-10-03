Dünyanın en popüler platformlarından TikTok, reklamsız abonelik planını test ediyor. Şirket, diğer platformların da başvurduğu bu programı bünyesine dahil edecek.

Dünyanın en popüler platformlarından TikTok, kısa videolu içerikleriyle ülkemizde ve tüm dünyada oldukça başarılı bir gidişata imza attı. Şirket, sosyal medyadan para kazanmanın en büyük adreslerinden birisi halini aldı. Ancak şirket, son dönemde diğer platformların da başvurduğu bir programı bünyesine dahil edecek.

TikTok, reklamsız abonelik planını test ediyor

Son dönemde birçok video içerik platformu reklamlı ve reklamsız katman olarak abonelikler sunmaya başladı. Öyle ki birçok platformun ayak uydurduğu bu özellik, kullanıcılar tarafından da eleştirilerin hedefi oldu. Bu akıma TikTok da ayak uydurdu.

Ortaya çıkan detaya göre TikTok, reklamsız abonelik planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Platform ilk olarak aylık bazda reklamsız abonelik sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere bakılırsa TikTok, şu anda sadece ABD'de bu özelliği test ediyor. Test aşamasındaki özelliğin 4,99 dolar olduğu belirtiliyor.

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Ülkemizde faaliyet gösteren platformların artık birçoğu reklamsız katman özelliğini sunuyor. Netflix ve Disney, 2022'nin sonlarında reklam destekli planlar ile kullanıcılarının karşısına çıktı. O dönem oldukça tepki çeken bu stratejiye daha sonra Exxen gibi yurtiçi platformlar da ayak uydurdu. Bu konuda son kale olarak görülen Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde reklamlı katman uygulamasını hayata sokacağını duyurdu.

Bilindiği üzere YouTube ve Twitter(X) da uzun bir süredir reklamsız ücretli aboneliklerini kullanıcılarına sunuyor. Netflix, Amazon ve TikTok gibi şirketlerin sonradan bu kararı almasının ardında elbette maddi kaynak yaratma telaşı yatıyor. Öyle ki Netflix ve Amazon, son dönemde ekonomik anlamda gerilemeye girmiş durumda.