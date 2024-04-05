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Teksan Go On Taşınabilir Güç İstasyonu İncelemesi

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Taşınabilir güç istasyonları ve güneş panelleri giderek hayatın değişilmez gerçeklerinden olmaya başladı. Ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteren Teksan'ın yeni ürünü Go On'u kutusundan çıkardık ve inceledik. Teksan Go On inceleme sizlerle.

Teksan Go On inceleme

Teksan'a ulaşmak için:

https://www.teksan.com/tr/tasinabilir-guc-istasyonlari/

https://www.instagram.com/teksangoon/

https://www.instagram.com/teksanturkiye/

https://www.youtube.com/@teksanturkiye

Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, özellikle açık hava etkinlikleri, kampçılık, karavan gezileri ve acil durumlar gibi çeşitli durumlarda elektrik ihtiyacını karşılamak için ideal bir çözüm sunuyor. Güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çeken Teksan Go On, herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymadan doğrudan güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğine sahip.

Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, drone'lar, mini buzdolapları ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Üç farklı güç seçeneği olan modelleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre seçim yapmalarını sağlıyor. Küçük boyutu ve hafif tasarımıyla Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor.

Teksan Go On'un özellikleri arasında çıkışların durumunu gösteren bir ekran, akıllı batarya yönetim sistemi ve aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre gibi güvenlik önlemleri bulunur. Ürün, -10°C ila 40°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir, böylece zorlu hava koşullarında bile güvenilir performans sunuyor.

Teksan Go1, doğal ortamlarda elektrik ihtiyacını karşılamak isteyenler için pratik, güvenilir ve çevre dostu bir çözüm sunarak dikkat çekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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