TEKNOFEST'te Uluslararası Efficiency Challenge Yarışları Tamamlandı

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve Hyperloop Geliştirme yarışları tamamlandı.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışlarda, takımlar farklı kategorilerde rakipleriyle mücadele etti.

TÜBİTAK tarafından 2005'ten bu yana alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturulması ve elektrikli araçların gelişimi için insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, uluslararası ve liseler arası olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına, yurt içi ve yurt dışından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katıldı.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'de eğitim gören lise ve dengi okullardaki öğrenciler ile Türkiye'deki BİLSEM, Gençlik Merkezleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından uluslararası kategoride 433 takımdan 53'ü (40 elektromobil, 13 hidromobil) finale yükseldi. Liseler kategorisinde ise 411 takımdan 25'i takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışların son gününde ekipler, ivmelenme etkinliği eleme aşamasında mücadele etti.

Hyperloop Geliştirme Yarışması ise "Hyperloop Kapsül Performans Yarışması" ve "İnovasyon" olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

2022'den beri alanda insan kaynağı yaratma ve yeni nesil ulaşım teknolojilerinin etkin uygulanabilirliğini artırma amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, bu sene 280 takım başvurdu.

Yarışmada final etabına, 13 takım katılma hakkı elde etti.

Yarışmalarda farklı kategorilerde dereceye giren ekiplere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.