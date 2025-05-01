TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı
KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te bir demir kule rüzgardan devrildi. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayda 3 kişi yaralandı.
KKTC'de düzenlenen Teknofest'te kurulan demir kule rüzgardan devrildi, 3 kişi yaralandı.
TEKNOFEST, KKTC'DE BAŞLADI
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivale ilgi yoğun oldu.
DEMİR KULE RÜZGARDA DEVRİLDİ
Festivalde korku dolu anlar yaşandı. Festival alanındaki demir kule şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji