TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı

KKTC'de düzenlenen Teknofest'te kurulan demir kule rüzgardan devrildi, 3 kişi yaralandı.

TEKNOFEST, KKTC'DE BAŞLADI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivale ilgi yoğun oldu.

DEMİR KULE RÜZGARDA DEVRİLDİ

Festivalde korku dolu anlar yaşandı. Festival alanındaki demir kule şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.