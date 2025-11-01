Haberler

Tarih verildi! Bu yılın en büyük ve en parlağı olacak

Güncelleme:
Ay, çarşamba günü Dünya'ya en yakın konumlarından birine yaklaşarak bu yıl gerçekleşen en büyük ve en parlak Süper Ay olacak.

  • Süper Ay bu yılın en büyük ve en parlak durumuna çarşamba günü ulaşacak.
  • Süper Ay, Ay Dünya'ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90'ı civarında gerçekleşiyor.
  • Süper Ay konumunda Ay, diğer dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda bulunması olarak adlandırılan Süper Ay, bu yılın en büyük ve en parlak durumuna çarşamba günü ulaşacak.

YILIN EN BÜYÜĞÜ VE PARLAĞI OLACAK

Çarşamba günü gözlemlenecek doğa olayı, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak. Süper Ay, Ay Dünya'ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90'ı civarında gerçekleştiğinde adlandırılıyor.

Söz konusu konumda Ay, diğer dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Teknoloji
