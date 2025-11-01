Tarih verildi! Bu yılın en büyük ve en parlağı olacak
Ay, çarşamba günü Dünya'ya en yakın konumlarından birine yaklaşarak bu yıl gerçekleşen en büyük ve en parlak Süper Ay olacak.
- Süper Ay, Ay Dünya'ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90'ı civarında gerçekleşiyor.
- Süper Ay konumunda Ay, diğer dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.
YILIN EN BÜYÜĞÜ VE PARLAĞI OLACAK
Çarşamba günü gözlemlenecek doğa olayı, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak. Süper Ay, Ay Dünya'ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90'ı civarında gerçekleştiğinde adlandırılıyor.
