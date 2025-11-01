Tarih verildi! Bu yılın en büyük ve en parlağı olacak

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda bulunması olarak adlandırılan Süper Ay, bu yılın en büyük ve en parlak durumuna çarşamba günü ulaşacak.

YILIN EN BÜYÜĞÜ VE PARLAĞI OLACAK

Çarşamba günü gözlemlenecek doğa olayı, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak. Süper Ay, Ay Dünya'ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90'ı civarında gerçekleştiğinde adlandırılıyor.

Söz konusu konumda Ay, diğer dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.