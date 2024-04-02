Steam'in En Popüler Ekran Kartları Açıklandı

Steam'in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin şubat ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları!

Steam en popüler ekran kartları

Steam'in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650'nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum değişti ve itibariyle değişti ve kart listelerde üçüncü sıraya kadar geriledi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 3,95 seviyelerinde.

Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021'de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 6,71 seviyelerinde. İkinci sırada yüzde 3 98'lik kullanım oranıyla RTX 2060karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada yüzde 3,93 ile GTX 3060 TI geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,86'lık kullanım oranı ile RTX 3070.

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Ekran KartıKullanım OranıDeğişim NVIDIA GeForce RTX 30606.71%+0.71%NVIDIA GeForce RTX 20603.98%-0.02%NVIDIA GeForce GTX 16503.95%-0.16%NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3.93%+0.21%NVIDIA GeForce RTX 30703.86%+0.12%NVIDIA GeForce GTX 10603.60%-0.21%NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop2.96%-0.41%NVIDIA GeForce RTX 40602.50%+0.57%NVIDIA GeForce RTX 40702.42%+0.32%NVIDIA GeForce RTX 30502.41%-0.13%NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti2.34%-0.14%NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop2.28%-0.23%NVIDIA GeForce RTX 30802.23%+0.04%NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2.09%-0.10%NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti2.02%+0.30%AMD Radeon Graphics1.91%0.00%

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