Steam'de En Popüler İşletim Sistemleri Açıklandı

Steam, düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar şubat ayını kapsıyor ve oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve grafik kartlarını kullandığı gibi detaylarla ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki an itibariyle Steam'de en popüler Windows sürümleri hangileri? İşte en popüler işletim sistemleri!

En popüler işletim sistemleri – Mart 2024

Steam, mart ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı. Buna göre geçen yıllarda çıkış yapan Windows 11 son dönemde aldığı güncellemelerle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunsa da halen en çok tercih edilen sürüm değil. Sürüm, geçen ay yüzde 0,35'lik bir düşüş yaşadı ve kullanım oranlarında yüzde 41,61 seviyelerine kadar geriledi.

Pastadaki en büyük payın sahibi Windows 10 ise geçen ay kritik bir artış yaşadı. Zira işletim sistemi ocak ayına kıyasla yüzde 0,21'lik bir artış yaşadı ve pazar payında ise yüzde 54,40'lara kadar çıktı. Bununla birlikte bir döneme damga vuran ve son dönemde güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,08'lik bir düşüşle pastadan yüzde 0,49'luk bir pay aldı.

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Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

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