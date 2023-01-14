Steam'de en çok satan oyunlar! İşte zirvenin yeni sahibi
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Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Uzun zamandır birinci olan FIFA 23, yerini kaptırdı.
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satanlarını listeliyor. Ayrıca en fazla zamlanan oyunlar da paylaşılıyor. Şimdi ise Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.
Steam'de en çok satan oyun: Counter-Strike: Global Offensive!
Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listenin birinci sırasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. Öyle ki FPS kategorisinin önde gelenlerinden biri olan oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde Steam sayfası oluşturulan Hogwarts Legacy de en çok satanlar arasında. Öyle ki sistem gereksinimleri ile dikkatleri üstüne çeken oyun, 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ön siparişte olmasına rağmen en çok satan olarak olarak rekor kırmıştı.
Bu oyunlar artık alınmaz! Steam'de devasa zam
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2EA SPORTS FIFA 23699,99 TL3Dota 2Oynaması Ücretsiz4ELDEN RING599,99 TL5Red Dead Redemption 2299,99 TL6Call of Duty: Modern Warfare 21.099,00 TL7Hogwarts Legacy699,00 TL8God of War329,00 TL9Cyberpunk 2077249,00 TL10Grand Theft Auto 5156,74 TL (-25%)11Ready or Not99,00 TL12Rust308,00 TL13Apex LegendsOynaması Ücretsiz14Euro Truck Simulator 237,25 TL (-75%)15Lost ArkOynaması Ücretsiz16Sea of Thieves399,00 TL17Dead by Daylight99,00 TL18HITMAN 3299,00 TL19Dying Light 2 Stay Human349,00 TL20DayZ259,99 TL21Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL22PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz23Forza Horizon 4199,00 TL24Black Desert19,00 TL25Destiny 2Oynaması Ücretsiz26Battlefield 5499,99 TL27Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition289,99 TL28Forza Horizon 5599,00 TL29Raft20,77 TL (-33%)30Hunt: Showdown66,26 TL (-45%)31Mount & Blade: Bannerlord349,99 TL32Sid Meier's Civilization 621,90 TL (-90%)33EA Play39,99 TL34Football Manager 2023599,00 TL35Marvel's Spider-Man Remastered499,00 TL36MONSTER HUNTER RISE375,34 TL37Baldur's Gate 3249,00 TL38WarframeOynaması Ücretsiz39Marvel's Spider-Man: Miles Morales499,00 TL40Battlefield 1279,99 TL
Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.