Steam'de en çok satan oyunlar! İşte zirvenin yeni sahibi

Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Uzun zamandır birinci olan FIFA 23, yerini kaptırdı.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satanlarını listeliyor. Ayrıca en fazla zamlanan oyunlar da paylaşılıyor. Şimdi ise Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.

Steam'de en çok satan oyun: Counter-Strike: Global Offensive!

Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listenin birinci sırasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. Öyle ki FPS kategorisinin önde gelenlerinden biri olan oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Steam sayfası oluşturulan Hogwarts Legacy de en çok satanlar arasında. Öyle ki sistem gereksinimleri ile dikkatleri üstüne çeken oyun, 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ön siparişte olmasına rağmen en çok satan olarak olarak rekor kırmıştı.

Bu oyunlar artık alınmaz! Steam'de devasa zam