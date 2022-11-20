Snapdragon 8 Gen 2'li Motorola X40 kanlı canlı görüntülendi
Teknoloji Haberleri
Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile tanıtılacak ilk cihaz olacağı tahmin edilen Motorola X40 modelinin fotoğrafı ortaya çıktı.
Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2'yi tanıttı. Gücünü Snapdragon Gen 2 işlemciden alacağı belirtilen Motorola X40 modelinin fotoğrafı ortaya çıktı.
Motorola X40 fotoğrafı sızdırıldı
4nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.
Motorola, yeni amiral gemisi modelinde kavisli ekran kullanacağını açıkladı. 6.67 inç boyuta ve FullHD Plus çözünürlüğe sahip ekran için OLED panel tercih edildi. 10-bit desteğiyle tanıtılacağı belirtilen cihazın ekran tazeleme ise 165Hz olacak.
Vivo X90 serisinin teknik özellikleri belli oldu!
Yeni modelde 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yeni modelin farklı RAM/depolama seçenekleriyle gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto kamera kullanılacak. Ön kamerada ise 60 Megapiksel lens tercih edildiği biliniyor.
Android 13 ile tanıtılacağı belirtilen cihazda 2 farklı batarya seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, 5.000 mAh batarya/68W hızlı şarj veya 4.500 mAh batarya/125W hızlı şarj seçeneklerinden birini tercih edebilecek.