Liselilerden havadaki nemden su üreten cihaz ve temassız fren sistemi

Samsun'da lise öğrencileri, havadaki nemi suya dönüştüren atmosferik su jeneratörü ve manyetik alanla çalışan temassız fren sistemi geliştirdi.

Lisede düzenlenen bilim fuarında yer alan projelerden biri olan "Atmosferik Su Jeneratörü" adlı çalışma, havadaki nemi kullanılabilir suya dönüştürmesiyle dikkat çekti. Projeyi geliştiren öğrencilerden biri olan Mustafa Ferhat İstanbul, cihazın özellikle küresel ısınma ve kuraklık sorununa çözüm üretmeyi amaçladığını söyledi.

Mustafa Ferhat İstanbul, "Havadaki nemden su üretebilen bir cihaz yaptık. Cihazımızın ismi atmosferik su jeneratörüdür. Havadaki nemi boruların içerisinde geçen soğutucu gazla yoğunlaştırarak kullanılabilen suya dönüştürüyoruz. Bu cihazı yapmamızdaki asıl amacımız küresel ısınmadan dolayı yanan ormanlarımızı geri kazanmaktır. Diktiğimiz fidanlara belirli miktarda su verilmesi gerekiyor. Bu suyu damlama sistemi ile karşılıyoruz. Su olmayan ve tarım yapılamayan yerlerde cihazımız sayesinde su kaynağı elde edilerek tarım yapılabilir. Ayrıca doğada yaşayan hayvanların yaşamını sürdürebilmesi için de su kaynağı sağlamaktadır. Sistem 7 gün 24 saat çalışmakta olup enerjisini tamamen güneş panellerinden almaktadır" dedi.

"Manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi"

Fuarda sergilenen bir diğer proje ise manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi oldu. Öğrenciler tarafından geliştirilen sistemin özellikle otonom ve elektrikli araç teknolojilerine katkı sağlaması hedefleniyor. Projeyi tanıtan öğrenci İbrahim Yücel, "Projemizin amacı otonom sektöründe daha ileri bir çağa geçilmesini sağlamaktır. Elektrikli araçlarda farklılık oluşturacak bir sistem geliştirdik. Projemizin adı 'Manyetik alan ile çalışan temassız fren sistemi'dir. Araç hareket halindeyken kendi enerjisini kendi üretiyor. Mıknatıslarla bakır bobinlerin etkileşimi sonucu oluşan elektrik depolanıyor. Fren yapılacağı zaman depolanan enerji kısa devre çubuklarına aktarılıyor ve araç fren yapıyor. Sistem suda ve çamurda da çalışabiliyor. Otonom sektöründe başarılı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bilim fuarında öğrencilerin çevre, enerji ve teknoloji alanlarında geliştirdiği projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
