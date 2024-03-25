Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung'un önümüzdeki aylarda vitrine çıkarmaya hazırlandığı Galaxy Z Flip 5 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası 7 sene güncelleme desteği alacağı ve bir sürprize imza atarak Exynos bir işlemciden güç alacağı yönünde. Son gelen detaylar ise modelin özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Galaxy Z Flip 6 özellikleri ve tanıtım tarihi!

Galaxy Z Flip 6 özellikleri ve tanıtım tarihi

Şirkete yakınlığıyla bilinen Sammobile, yaklaşan Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Bu kapsamda selefinde sadece 8 GB'lik bir belleğin olduğunu dikkate alırsak burada bir yükseltme olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tüm bunların aksine 12 GB'lik varyant tüm bölgelerde satılmayacak.

Samsung, bugüne dek en güçlü Snapdragon işlemcilerle donattığı Z Flip serisinde bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Zira kaynak, yaklaşan katlanabilir telefonun Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy değil de Exynos 2400'dan güç alacağını ifade etti.

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Exynos 2400; 4 nm mimariyle üretildi ve 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4, 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafındaysa Samsung Xclipse 940 bizleri karşılıyor.

Galaxy Z Flip 6'da 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri mevcut olacak ve bununla birlikte 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Katlanabilir telefonun kapak ekranının 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını ve cihazın kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzüyle çıkacağını belirtelim. Son olarak Z Flip 5'in geçen sene temmuzda tanıtıldığını dikkate alırsak, yeni modelin de benzer tarihlerde kullanıcıların karşısına çıkması söz konusu.

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