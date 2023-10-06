Redfall Oyuncu Sayısında Büyük Düşüş Yaşıyor

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından dağıtılan Redfall, Ağustos'taki lansmanından bu yana oyuncu sayısında büyük düşüşler yaşadı. Çıkış süreci boyunca Xbox'ın PlayStation'a rakip yapımlarından biri olacağı söyleniyordu, ancak yaklaşık üç ayda oyunu oynayan kimse kalmadı.

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından dağıtılan Redfall, Ağustos'taki lansmanından bu yana oyuncu sayısında büyük düşüşler yaşadı. Çıkış süreci boyunca Xbox'ın PlayStation'a rakip yapımlarından biri olacağı söyleniyordu, ancak yaklaşık üç ayda oyunu oynayan kimse kalmadı.

Redfall, anlık Steam oyuncu sayısı 6 kişiye düştü

SteamDB'de yer alan bilgilere göre Redfall, Steam'de anlık olarak tek haneli kullanıcılara düştü. Şu anda oyunu oynayan kişi sayısı sadece 6 kişiyken, son 24 saatte ise en fazla 34 kişi oyuna girdi. Bu rakamlar, online takımları doldurmak için bile yeterli değil.

Oyuncuların aktardıklarına göre dört oyunculu coop takımı oluşturmak bile mümkün olmuyor. SteamDB verileri de Redfall'ın son iki haftadır tek haneli oyuncu sayısına ulaştığını gösteriyor.

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Ancak bu sayıların yalnızca Steam'deki Windows oyuncularını yansıttığını belirtelim. Yani Xbox Game Pass üzerinden oynayanları hesaba katmıyor. Yine de hızlı şekilde azalan oyuncu sayısı, Redfall'a ilginin düştüğünü kanıtlar nitelikte.

Daha önce Xbox Yöneticisi Phil Spencer bile Redfall'ın hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Hatta ortaya çıkan iddialar, oyun sunucularının Bethesda tarafından iptal edileceğini gösteriyor.

Ancak Bethesda Yöneticisi Pete Hines, şirketin Redfall'ı geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi ve Fallout 76 ile kıyasladı. Fallout 76'ın en kötü dönemlerinde bile binlerce oyuncuyu elinde tuttuğunu, Redfall'ın ise şu anda çift haneli sayıları göremediğini hatırlatalım.

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