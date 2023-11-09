Realme GT5 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı

Realme, sektördeki pazar payını artırmak için GT5 Pro modelini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Modelin fiyat etiketi de açıklandı.

Realme, sektördeki pazar payını artırmak için kolları sıvadı. Çinli şirket bu kapsamda kasım ayı bitmeden GT5 Pro modelini vitrine çıkarmaya hazırlanırken, bu süreçte telefonla ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım afişi yayınlanan modelin şimdi de fiyat etiketi ortaya çıktı.

Realme GT5 Pro fiyat etiketi ortaya çıktı

Realme Çin CMO'su Xu Qi Chase, yaklaşan Realme GT5 Pro'nun fiyat ayrıntılarını paylaştı. Buna göre akıllı telefon; 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 24 GB + 1 TB seçenekleriyle satılacak ve sırasıyla 411, 452 ve 507 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle tanıtılacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Qualcomm, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer verdi.

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5.400 mAh bataryadan besleneceği belirtilen cihazda 240W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojileri yer alacak. Bununla birlikte, ürünün Android 14 tabanlı Realme UI 5 arayüzüyle karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Geçmiş sızıntılara göre ise modelin 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Cihazda metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Sensörlerin çözünürlükleri ise 50 + 50 + 8 Megapiksel şeklinde olacak.

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