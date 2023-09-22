PTT ve Tripy, Türkiye'nin ilk yerli MaaS platformu TRota için işbirliği protokolü imzaladı

PTT Bilgi Teknolojileri AŞ (PTT Teknoloji) ile Tripy Mobility Teknoloji AŞ (Tripy) arasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli MaaS platformu TRota'ya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Tripy hizmetleri TRota üzerinden erişilebilir hale gelecek.

Ptt Bilgi Teknolojileri AŞ ( Ptt Teknoloji) ile Tripy Mobility Teknoloji AŞ (Tripy) arasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli MaaS platformu TRota'ya yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Ptt AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında, mikromobilite şirketi Tripy ile "TRota Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS – Mobility as a Service)" uygulaması entegre olacak. Böylece son kullanıcılar Tripy hizmetlerine TRota üzerinden erişebilecek.

Vatandaşlar, TRota'nın yol tarifi sorgulama ve yolculuk planlama fonksiyonlarının yanı sıra Tripy'e ait mikromobilite araçlarına aynı arayüz üzerinden ulaşabilecekler.

Geliştirilme süreci devam eden TRota, ilk olarak Konya'da faaliyete geçecek. Konya Büyükşehir Belediyesince sunulan toplu taşıma araçları ve diğer ulaşım modlarına bu yolla erişilebilecek.

TRota, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının desteğiyle, PTT Teknoloji ve İnnova Konsorsiyumu tarafından geliştirilmekte olan "Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS-Mobility as a Service)" uygulaması olarak tanımlanıyor. Uygulamayla vatandaşlara, "yolcu odaklı" bir ulaşım deneyimi sunulması hedefleniyor.

Elektrikli araç paylaşım platformu olan Tripy Mobility ise ulaşıma sürdürülebilir, çevreci, sağlıklı ve yenilikçi mobilite çözümleri sunuyor.