Proton Drive, Android Kullanıcıları İçin Özel Bir Araç Geliştirdi

Bulut depolama uygulaması Proton Drive, Android kullanıcıları için özel bir araç geliştirdi. Bu araç sayesinde fotoğraflarınızı özel bir bulut sunucusuna yedekleyebilir ve uçtan uca şifreleyebilirsiniz.

Android kullanıcılarına müjde! Bulut depolama uygulaması Proton Drive Android için özel bir araç geliştirdi. Bu araç sayesinde fotoğraflarınızı özel bir bulut sunucusuna yedekleyebilir. Ayrıca hem görüntüleri hem de meta verileri uçtan uca şifreliyor. İşte detaylar…

Bulut depolama uygulaması Proton Drive, Android kullanıcıları için bir araç geliştirdi!

Proton Drive fotoğrafları otomatik olarak özel bir bulut sunucusuna gönderiyor. Yazılım yalnızca fotoğrafları otomatik olarak senkronize edip sunucularına yüklemekle kalmıyor. Aynı zamanda görüntüleri fotoğrafların çekildiği zamana göre kategorilere ayırıyor. Ayrıca Proton Drive'ın "hayatınızın anlık görüntüleri" olarak adlandırdığı bir yönetim aracı da var. Bu özelliklerin tamamı yalnızca Android kullanıcılarına özeldir.

Tek yapmanız gereken güncellemeyi indirmek. Ardından fotoğraf yüklemelerini etkinleştir dediğiniz zaman fotoğraflarınız otomatik olarak yüklenecektir. Ayrıca Proton Drive'ın tüm özellikleri gibi, aktarım da uçtan uca şifreleniyor. Böylece verileriniz meraklı dijital gözlerden koruyabilirsiniz. Aynı zamanda bu şifreleme, fotoğrafın kendisi ve fotoğrafla ilişkili tüm meta veriler için geçerlidir.

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Fotoğrafları ziyaret etmek istediğinizde, uygulama, panoramalar, portreler ve hatta hızlandırılmış videolar da dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerinde önizleme seçenekleri sunuyor. Hepsini bir ızgara görünümünde düzenler.

Proton Drive fotoğraflar için bulut depolama alanı hizmetini uzun zamandır sunuyordu. Ancak otomatik senkronizasyon yeni güncelleme ile geldi. Şirket henüz iOS sürümü ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu özellik şimdilik yalnıza Android kullanıcılarına özel olarak piyasaya çıktı.

Güncelleme bugün görünmeye başlıyor. Ancak herkesin alması birkaç gün sürecek. 200 GB'lık Proton Drive aboneliğinin ücreti aylık 5 Dolar. 200 GB bana yeterli olmaz diyenler için ise Proton Drive'ın 500 GB'lık planı mevcut. Bunun için ise aylık 13 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Şirket 1 GB'lık ücretsiz bir katman sunuyor.