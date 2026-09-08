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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standını ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standını ziyaret etti
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayi’nin standını ziyaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayi'nin standını ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ASELSAN standında ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı Teknoloji Üssümüze yaptığı ziyaretlerinin ardından bizleri yeniden onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı'na, yürüttüğümüz projelerdeki mevcut durumu ve yeni geliştirdiğimiz teknolojileri aktardık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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