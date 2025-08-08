Plastik Atıklardan Kazık Üretimi: Beton Alternatifi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar'ın yürütücülüğünü yaptığı proje ile plastik atıklardan elde edilen kazıklar, özellikle kumlu zeminlerde beton kazıklara alternatif olarak kullanılabilecek.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Güçlendirilmesi ile Üretilecek Plastik Kazıkların Kumlu Zeminde Beton Kazığa Alternatif Olarak Kullanımının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması" konulu proje, AGÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) işbirliğiyle yürütülüyor.

Proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje hayata geçirilince geri dönüştürülmüş plastik atıklardan elde edilen kazıklar, özellikle kumlu zeminlerde beton kazıklara alternatif olarak kullanılabilecek.

Hem doğayı koruyan hem de inşaat sektörüne sürdürülebilir bir çözüm sunan çalışma, çimento kaynaklı karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

TÜBİTAK'ın desteğiyle 2 milyon 355 bin 200 lira bütçeyle hayata geçirilecek projede, AGÜ'den Doç. Dr. Cihan Çiftci ve Dr. Muhammet Atasever ile İSTE'den Prof. Dr. Murat Örnek de araştırmacı olarak yer alıyor.

Projenin sonuçları Türkiye'de plastik kazıkların teknolojisinin geliştirilmesine ve yeni standartların oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Projenin sonunda plastik kazıkların farklı zemin koşullarındaki taşıma kapasitesi, yerleştirme yöntemleri ve zeminle etkileşimi detaylı olarak analiz edilecek.

Elde edilecek veriler, Türkiye'de plastik kazık uygulamalarının tanınmasına ve özel sektörde yeni bir pazarın doğmasına katkı sağlayacak.