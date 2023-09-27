OnePlus Pad Go'nun bir amiral gemisi özelliği daha ortaya çıktı!

OnePlus'ın çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı fiyat performans odaklı OnePlus Pad Go modeli için geri sayım başladı. Tabletin teknik özelliklerinin büyük bir kısmı son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde biliniyor. Çinli üreticinin kısa süre önce açıkladığı yeni bir detay ise ürünün ses konusunda kullanıcıları tatmin edeceğini gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go ses konusunda beklentileri karşılayacak

OnePlus, sızıntılarla gündemden düşmeyen Pad Go'nun Dolby Atmos imzalı dört hoparlörle geleceğini duyurdu. Çinli firmaya göre tablet kullanıcılara sinematik bir ses deneyimi sunacak. Maalesef şu an için tabletin tanıtım tarihiyle ilgil resmi bir duyuru yok.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, yaklaşan OnePlus Pad Go modelinin 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranı sunan 11.35 inç LCD panelle geleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan ürünün tam olarak 523 gram ağırlığında olması bekleniyor.

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Tabletin güç alacağı işlemci henüz açıklanmadı. Ancak iddialara göre orta segment MediaTek bir yonga seti cihaza güç verecek. Öte yandan ürünün 4G LTE bağlantısını destekleyeceğini de belirtelim.

Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de kullanıcılara sunulacak. Ürün, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak.

OnePlus, geçen hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaklaşan Pad Go modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre ürün, tasarımsal açıdan standart Pad'e ciddi anlamda benziyor. Buradaki en önemli değişiklik arka panelin mat ve parlak olmak üzere ikiye bölümlendirilmesi. Ayrıca önceki modelde yer alan orta üst kısma yerleştirilen bir adet kamera ve ince çerçeveler gibi detaylar bu üründe de karşımıza çıkıyor. Son olarak 240 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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