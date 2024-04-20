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OnePlus Pad Go, Avrupa pazarına giriş yapıyor

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OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Avrupa pazarına giriş yapacak. Hindistan'da büyük ilgi gören cihaz, diğer pazarlarda da başarılı olmayı hedefliyor. Ürünün özellikleri ve satış detayları haberimizde.

İlgi gören tablet modellerinden OnePlus Pad Go, yakın zamanda Avrupa pazarına giriş yapacak gibi görünüyor. Emsallerine göre uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken model, ilk etapta Hindistan için satışa çıkmıştı. Ülkede en çok kullanılan tablet arasına giren cihaz, bu başarısını başka pazarlarda da tekrarlamak istiyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

OnePlus Pad Go resmen geliyor

OnePlus'ın Avrupa sitesinde resmi olarak yer almaya başlayan ürün, yalnızca 1 euroluk bir peşinatla ön siparişe açılmış durumda. Erken sipariş verenlerin 30 euro indirim ve 80W'lik Supervooc şarj cihazı kazanabileceği söyleniyor. 23 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek olan cihazın, segmentinde iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken OnePlus'ın, daha premium tabletler tasarlamaya başladığı da öne sürülüyor. Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını ise önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.

İşte OnePlus Pad Go'nun öne çıkan özellikleri:

    11.35 inç 90 Hz IPS ekran

    6 nm Mediatek Helio G99 işlemci

    8 MP ön ve arka kamera

    8 GB RAM

    128 GB depolama alanı

    33W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pil

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    Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus yeni nesil tablet modelleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç OnePlus marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

    Hindistan Go Teknoloji Güncel Haberler

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