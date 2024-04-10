Nubia, uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefonunu tanıttı

Nubia, yeni uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Mavericks 5G; şirketin bütçe dostu 5G portföyüne katılıyor. 5G bağlantısını orta sınıf için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken Mavericks 5G neler sunuyor?

Nubia Mavericks 5G özellikleri

Sekiz çekirdekli Unisoc T760 işlemciden güç alan Mavericks 5G; 12 GB'a kadar RAM ve UFS 3.1 destekli 256 GB depolama alanına yer veriyor. 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,56 inç HD+ LCD ekranla geliyor.

10W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulum, Neovision AI görüntüleme optimizasyonuna sahip 108 Megapiksel ana kameraya yer veriyor.

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Nubia Mavericks 5G fiyatlandırması ise 6GB+256GB modeli için 110 dolardan başlıyor ve 12GB+256GB için 166 dolara kadar çıkıyor. İlk aşamada sadece Çin'de satışa sunulacağını belirtmek gerekiyor.

ÖzellikAçıklama Ekran6.56 inç HD+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızıİşlemciUnisoc T760 işlemciRAM6 GB / 8 GB / 12 GB RAM (seçeneklere göre)Depolama256 GB UFS 3.1 depolamaPil5,000mAh batarya, 10W hızlı şarj desteğiKamera108MP birincil kamera, AI hesaplamalı fotoğrafçılık ve Neovision AI görüntüleme sistemi desteğiBağlantı5G destekliFiyat– 6 GB / 256 GB: 110 dolar– 8 GB / 256 GB: 138 dolar– 12 GB / 256 GB: 166 dolar

Nubia bugün ayrıca Flip isimli katlanabilir modelini de tanıttı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Flip; 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçeneğe yer veriyor.