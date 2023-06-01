NASA, Tsunamileri Atmosferdeki Uğultudan Tespit Etmeye Yönelik Yeni Bir Yöntemi Test Ediyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) bilim insanları, tsunamileri atmosferde çıkardıkları uğultudan tespit etmeye yönelik yeni bir yöntemi test ediyor. GUARDIAN (GNSS Üst Atmosfer Gerçek Zamanlı Afet Bilgi ve Uyarı Ağı) olarak adlandırılan yeni afet izleme teknolojisi, Pasifik Ateş Çemberi'nde dalgaları tespit etmek için GPS sinyallerini kullanıyor. NASA'nın GUARDIAN'ı geliştiren Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli bilim insanı Leo Martire, navigasyon araçları genellikle iyonosfer gürültüsünü düzeltmeye çalışırken, bilim insanlarının bunları hayat kurtaran bir tehlike çanı olarak kullanabileceğini belirtti.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da tsunaminin vurduğu bina ve altyapılar, 20 Ocak 2022. (Fotoğraf: Marian Kupu/Xinhua)

LOS ANGELES, 1 Haziran (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bilim insanları, tsunamileri atmosferde çıkardıkları uğultudan tespit etmeye yönelik yeni bir yöntemi test ediyor.

GUARDIAN (GNSS Üst Atmosfer Gerçek Zamanlı Afet Bilgi ve Uyarı Ağı) olarak adlandırılan yeni afet izleme teknolojisi, Pasifik Ateş Çemberi'nde dalgaları tespit etmek için GPS sinyallerini kullanıyor. Yeni sistem, Dünya'nın herhangi bir yerinde tsunaminin ortaya çıktığına işaret eden ipuçlarına dair sinyalleri gözden geçiriyor.

NASA'nın GUARDIAN'ı geliştiren Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli bilim insanı Leo Martire, navigasyon araçları genellikle iyonosfer gürültüsünü düzeltmeye çalışırken, bilim insanlarının bunları hayat kurtaran bir tehlike çanı olarak kullanabileceğini belirtti.

Martire, "Bu gürültüyü bir hata olarak algılayıp düzeltmek yerine, doğal afetleri tespit etmek için veri olarak kullanıyoruz" dedi.

NASA, GUARDIAN'ın uzun vadeli hedefinin erken uyarı sistemlerini güçlendirmek olduğunu açıkladı.