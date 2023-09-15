Motorola Edge 40 Neo Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, Edge 40 Neo modeliyle eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcıyor. Telefon, 144 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşlemci, RAM, depolama ve kamera özellikleriyle de beklentileri karşılıyor. Globalde 399 Euro fiyatıyla satışa sunulan telefon, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri ve özellikle fiyatıyla dikkat çeken Edge 40 Neo modelini vitrine çıkardı. Peki telefon neler sunuyor? İşte Motorola Edge 40 özellikleri ve fiyatı!

Motorola Edge 40 Neo özellikleri

Motorola Edge 40 Neo; 144 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.55 inç kavisli pOLED panele sahip. 1.300 nit en yüksek parlaklığa ve HDR10+ sertifikasına sahip akıllı telefonda ekranın altına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor. Bunun yanı sıra 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamanın kullanıcılara sunuluyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MyUX arayüzünü çalıştıracak cihazda 68W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil yer alıyor.

Fiyat performans canavarı Motorola Edge 40 Neo'nun globale geliş tarihi belli oldu!

Önde 32 Megapiksellik selfie kamerası, arkada OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 13 Megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

ÖzellikDetaylar Ekran6.55 inç kavisli pOLED, FHD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık, HDR10+ sertifikasıİşlemciMediaTek Dimensity 7300RAM12 GBDahili Depolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MyUX arayüzüPil Kapasitesi5.000 mAh, 68W hızlı şarj desteğiÖn Kamera32 MegapikselArka Kameralar– 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera– 13 Megapiksel ultra geniş açı sensörüParmak İzi OkuyucuEkran altına entegreFiyat399 Euro

Motorola Edge 40 Neo fiyatı

Globalde tanıtılan Motorola Edge 40 Neo modeli 399 euroluk fiyatıyla satışta.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!