Moskova'da mobil internete erişim yeniden açıldı

Güncelleme:
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, başkent Moskova'da güvenlik gerekçesiyle erişim engeli getirilen mobil internetin tekrar erişime açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanan geçici mobil internet kısıtlamalarının sona erdiği belirtildi.

Kesintilerin, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde "düşmana" ait insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu kesintiler, İHA'ların hedefleme hassasiyetini azaltmaya ve saldırılara karşı koymaya olanak tanıyor." denildi.

Açıklamada, kısıtlamaların tekrarlanması durumunda, iletişim operatörlerinin abonelerini önceden uyaracağı kaydedildi.

Moskova'da, 5-9 Mayıs'ta yapılacak "Zafer Günü" etkinlikleri öncesinde mobil internet ve SMS hizmetleri bugün sabah saatlerinde kesilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarında son dönemde artış yaşanırken, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'ya ait 289 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
