Monster Aryond A24 V1.1 Oyun Monitörü İncelemesi

Türkiye'nin en uygun fiyatlı Fast IPS oyun monitörü Monster Aryond A24 V1.1 inceleme konuğumuz. Monitörün özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı Fast IPS oyun monitörü Monster Aryond A24 V1.1 inceleme konuğumuz. Bakalım monitörün özellikleri neler?

Monster Aryond A24 V1.1 inceleme

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24 inçlik yapıda olan Monster Aryond A24, ince çerçeveli tasarımla beraber geliyor. Hem yatay hem de dikey olarak kullanabileceğiniz monitörün, asansör yapısı da oldukça başarılı.

130 mm yukarı aşağı hareket edebilen asansör yapısına ek olarak, hem sağa hem de sola 30 derece hareket edebiliyor. Öne 5 derece, arkaya da 17 derece eğim verebiliyorsunuz. Ayrıca 90 derece dikey pozisyonlama ile beraber monitörü dik de kullanabiliyorsunuz.

Monitörün arkasında 2 x 2 watt gücünde dahili hoparlör de bulunuyor. Özellikle konsol oyuncuları için de bu özellik oldukça önemli. Ayrıca yine monitörün arkasında 2 tane RGB aydınlatma alanı da bulunuyor. Ürünün tasarımını tamamlamadan önce, giriş çıkış portlarından da bahsedelim.

2 tane HDMI 2.0, 2 tane de DisplayPort 1.2 girişine sahip olan üründe 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı ve güç girişi de bulunuyor.

Monster Aryond A24 V1.1 özellikleri

Hem Nvidia'nın GSync hem de AMD'nin Freesync teknolojilerini destekleyen monitörün ekran yenileme hızı ise 144hz. Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan Aryond A24, yüksek hızlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Fast IPS panel ile beraber gelen Aryond A24, 1 ms tepki süresine sahip. Özellikle FPS türü oyunlar gibi, hızın çok önemli olduğu oyunlarda, hızın artmasıyla beraber görüntüdeki netlik bozulmuyor. Çok hızlı sahnelerde bile netlik Fast IPS panel sayesinde korunuyor.

178 derecelik görüş açısı sunan monitör, HDR 10 desteğine de sahip. Kontrast değeri 1000: 1 olan monitörde ayrıca maksimum parlaklık 280 kandela. Kutu içerisinden 1 adet HDMI kablo ve bir adet de güç kablosu çıkan ürünün fiyatı ise 4.999 TL.