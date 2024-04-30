Microsoft, Endonezya'ya Yapay Zeka ve Bulut Bilişim İçin Dev Yatırım Yapacak

Yapay zeka yatırımları ile dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Microsoft, vites yükseltmeye devam ediyor. Buna göre Microsoft, Endonezya'ya yapay zeka ve bulut bilişim için dev bir yatırım yapma kararı aldı.

Microsoft, Endonezya için kaç milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapacak?

Yapay zeka konusunda lider firmalardan biri haline gelen Microsoft, yapay zeka yatırımı için Endonezya'yı tercih etti. Microsoft, proje kapsamında Endonezya'ya dört yıl içinde 1,7 milyar dolar yatırım yapacak. Bu yatırım yapay zeka altyapısı, bulut bilişim ve yapay zeka veri merkezlerini içeriyor.

Şirket, proje kapsamında bir yıl içinde 2,5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi vermeyi planlıyor. Microsoft'un yapay zeka eğitimi için yaptığı açıklama bütün Güney Doğu Asya coğrafyasını kapsıyor. Endonezya'da ise 840 bin kişiye bu yapay zeka eğitimi verilecek.

Microsoft'un yapay zeka yatırımı için bölge ülkelerini ziyaretleri ise devam edecek. Bu anlamda firmanın Güney Doğu Asya ülkelerine büyük yapay zeka yatırımları açıklaması beklentiler arasında. Endonezya'da Microsoft yapay zeka eğitimi alacak kişi sayısı toplam sayının üçte biri. Microsoft'un kalan eğitim alacak kişileri ise Tayvan, Vietnam, Malezya gibi ülkelerden alması bekleniyor. Ancak şirketin yapay zeka yatırımı için diğer ülkelerde de veri merkezi kurup kurmayacağı belli değil.

iOS 18 ile iPhone'lara yapay zeka özellikleri geliyor!

Bu yatırım sonrası ülke, yapay zeka konusunda önemli bir eğitimli nüfusa sahip olacak. Gelişmekte olan ekonomiler arasında ön plana çıkan Endonezya, son yıllarda bilişim teknolojilerinde de bölge ülkeleri ile rekabet etmeye başladı.

Bu anlamda Microsoft yapay zeka yatırımı Endonezya için önemli bir artı olacağa benziyor. Kısa bir süre önce Apple CEO'su Tim Cook'ta Endonezya'yı ziyaret etti. Buna göre Tim Cook geçen hafta yaptığı açıklamada üretim için Endonezya'ya tesisler kurmayı düşündüğünü açıkladı. Şu an için iPhone üretimi Çin'den Hindistan'a kayıyor. Buna karşın Apple, bölgede üretim için çok daha fazla alternatife sahip olmanın peşinde.

Microsoft tarafından yapılan bu yatırımı nasıl buluyorsunuz? Sizce Türkiye yapay zeka konusunda bu tür yatırımlar çekebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.