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Meta, Rus devlet medyası Russia Today ve Kremlin kontrolündeki diğer ağları küresel olarak yasakladı

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Meta, Rus devlet medyası RT ve Kremlin kontrolündeki diğer ağları küresel olarak yasakladı. Bu karar, ABD'nin RT çalışanlarını 2024 seçimleri öncesi gizli etki kampanyası yürütmekle suçlamasının ardından geldi. Meta, bu kuruluşların yanıltıcı operasyonlar yaptığını iddia etti. Yasaklama, ABD'nin Rus medyasına karşı artan baskısının bir parçası olarak görülüyor.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, Rus devlet medya kuruluşu RT (Russia Today)ve diğer Kremlin kontrolündeki ağları küresel çapta yasakladığını duyurdu. Bu karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın RT çalışanlarını, 2024 ABD başkanlık seçimi öncesinde Amerikan halkını hedefleyen gizli bir etki kampanyası yürütmekle suçlamasının ardından geldi.

Meta, bu kuruluşların yanıltıcı etki operasyonları yürüttüğünü ve tespit edilmekten kaçınmaya çalıştığını iddia etti. Yasaklama öncesinde RT'nin Facebook'ta 7,2 milyon, Instagram'da ise 1 milyon takipçisi bulunuyordu.

Bu hamle, ABD hükümetinin Rus devlet medyasına karşı artan baskısının bir parçası. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, RT'yi Ukrayna'daki Rus askerlerine askeri teçhizat sağlamak için çevrimiçi kitle fonlaması yapmakla suçladı.

Önümüzdeki günlerde Meta, Microsoft ve Alphabet yöneticilerinin, Senato İstihbarat Komitesi'nde ABD seçimlerine yönelik yabancı tehditlere karşı mücadele çalışmaları hakkında ifade vermeleri bekleniyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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