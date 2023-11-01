Rockstar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir duyuruda Max Payne 1 ve 2'nin remake olarak geri döneceğini söylemişti. Remedy Entertainment, oyunun prodüksiyon aşamasına girdiğini açıkladı. Ancak oyunla ilgili resmi açıklamaların gelmemesi oyuncuları meraklandırdı.

Rockstar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir duyuruda Max Payne 1 ve 2'nin remake olarak geri döneceğini söylemişti. Bir yılı aşkın sürenin ardından oyunla ilgili resmi açıklamalar gelmemesi ise oyuncuları meraklandırdı. Remake'in geliştiricisi olacak Remedy Entertainment, oyunun prodüksiyon aşamasına girdiğini açıkladı.

Max Payne Remake prodüksiyona girdi ama yakında gelmeyecek

Remedy Entertainment finansal sonuçlarını ve yakında çıkması beklenen birkaç oyun için geliştirme ilerleme güncellemesini paylaştı. Alan Wake 2'nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülmesine rağmen gelirlerin düşmesi, şirketin yeni yapımlara odaklanması gerektiğini gösterdi.

Remedy CEO'su Tero Virtala, Condor kod adlı Control oyununun çok oyunculu versiyonunu ele aldı. Hazırlık aşamasından, üretime geçildiğini belirten CEO, bu yapımla birlikte hizmet tabanlı oyunlar geliştirmeye girişeceklerini söyledi.

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Condor'a ek olarak Max Payne Remake ile ilgili de detaylar paylaşıldı. İlk ve ikinci oyunu tek yapımda birleştirecek Remake'in prodüksiyona hazır hale geldiği belirtildi. Açıklamaya göre geliştirici, projenin stilini hazırladı ve sevilen oyunu nasıl modernize edeceğini belirledi.

Ayrıca daha önce Northlight Engine oyun motoruyla geliştirilecek Max Payne Remake'in Rockstar tarafından finanse edildiğini de belirtmek gerekiyor.

Remedy, bu iki yapımla ilgili çalışmalarını hızlandırmış olsa da, Control 2'nin hala bekleme aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. 2019'da çıkan Control'ün devam yapımı olacak yeni oyunla ilgili detaylar şimdilik belirsiz.

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