Japonya'da Yapay Zeka İçin Yeni Yasa Kabul Edildi

JAPONYA'da yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve getirdiği riskleri ele almayı amaçlayan yeni bir yasanın kabul edildiği bildirildi.

Japonya parlamentosu, yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri içeren yasayı onayladı. Yapay zekaya ilişkin düzenlemeleri içeren tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve muhalefet partileri Anayasal Demokrat Parti ve Nippon Ishin no Kai'nin desteğiyle parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi'nden geçti.

Yeni yasa, vatandaşların hak ve çıkarlarını ihlal eden ciddi bir olay yaşanması halinde, hükümetin ilgili işletmeleri soruşturma, uyarma, bilgilendirme ve gerekli diğer adımları atma yetkisi veriyor. Söz konusu yasa, teknolojik ilerlemeyi engellememek adına yeni cezai hükümler getirmezken, ihlal durumunda mevcut yasaların uygulanmasını da öngörüyor.