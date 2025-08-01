İstanbul Atlas Üniversitesi ve ACTV Biyoteknoloji Arasında Biyoteknoloji İş Birliği Protokolü İmzalandı

İSTANBUL Atlas Üniversitesi bünyesindeki Atlas Teknoloji Merkezi (TEKMER) ile ACTV Biyoteknoloji arasında imzalanan iş birliği protokolü ile bitkisel dermokozmetik ürünlerden biyoteknolojik ilaç geliştirmeye kadar farklı konularda ortak çalışma yürütülecek. Proje, biyoteknoloji alanında yürütülecek AR-GE projeleri, inovatif ürün geliştirme süreçleri ve ileri düzey teknoloji transferini kapsayan stratejik bir ortaklıktan oluşuyor. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, üniversite-sanayi iş birliği modeliyle Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemine yüksek katma değerli ürünler ve nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ile ACTV Biyoteknoloji CEO'su Dr. Yakup Bakır arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda akademisyenler ve biyoteknoloji alanında çalışma yürüten uzmanlar bir araya gelerek ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

AR-GE PROJELERİ VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER GELİŞTİRİLECEK

İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesindeki Atlas Teknoloji Merkezi (TEKMER) ile ACTV Biyoteknoloji arasında yapılan iş birliği, biyoteknoloji alanında yürütülecek AR-GE projeleri, inovatif ürün geliştirme süreçleri ve ileri düzey teknoloji transferini kapsayan stratejik bir ortaklıktan oluşuyor. İş birliği kapsamında bitki kaynaklı kök hücreler, exosome ve küçük RNA teknolojileriyle geliştirilen dermokozmetik ve nutrasötik ürünlerin laboratuvar ve pilot üretimi; IVF (tüp bebek), onkoloji, dermatoloji gibi alanlarda biyoteknolojik ilaç geliştirme araştırmaları yürütülmesi hedefleniyor.

AKADEMİSYENLER BİLİMSEL KATKI SUNACAK

Atlas TEKMER'in yanı sıra İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve kurulması planlanan Biyoteknoloji Enstitüsü olmak üzere ilgili bölümler, öğretim üyeleri ve araştırma merkezleri bu iş birliğinde aktif rol alacak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü de önemli katkılar sağlayacak. ACTV Biyoteknoloji ise teknik altyapısı, uluslararası deneyimi ile AR-GE, üretim ve ticarileştirme süreçlerinde paydaş olarak görev alacak.

İş birliği kapsamında akademisyenler araştırma projelerinde bilimsel danışmanlık ve yürütücü roller üstlenecek; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise projelerde araştırmacı olarak yer alacak. Ayrıca lisans öğrencilerine yönelik staj, bitirme projesi ve laboratuvar deneyimi gibi imkanlar da sağlanacak.

BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK

Ortak yürütülecek çalışmalar kapsamında öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla TÜBİTAK, COST, Horizon Europe gibi ulusal ve uluslararası fonlara proje başvuruları yapılması da hedefler arasında yer alıyor. Üniversite bünyesinde kurulması planlanan 'Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi' üzerinden ortak laboratuvar altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

PROF. DR. KOCABIÇAK: 'BİYOTEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE YÜKSEK KATMA DEĞER SUNULACAK'

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, üniversite-sanayi iş birliği modeliyle Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemine yüksek katma değerli ürünler ve nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu iş birliğinin üniversiteye önemli katkıları da olacağını belirten Prof. Dr. Kocabıçak, "Bu iş birliği, üniversitemizin biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıracak, öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve staj imkanları sağlayacak, akademik yayın, patent ve proje çıktıları ile bilimsel üretkenliği yükseltecek" dedi.