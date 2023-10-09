Parkinson hastaları için geliştirdiği inovatif MoveMate ürünü ile dikkat çeken Interrupt, bu yatırım turuyla ürününü daha güçlü bir konuma getirip medikal sertifikasyon süreçlerini tamamlamayı hedefliyor.

Parkinson hastaları için geliştirdiği inovatif MoveMate ürünü ile dikkat çeken Interrupt, bu yatırım turuyla ürününü daha güçlü bir konuma getirip medikal sertifikasyon süreçlerini tamamlamayı hedefliyor. İşte detaylar…

Interrupt Biyomedikal ve Mühendislik, Fonbulucu üzerinden yatırıma çıkıyor!

Ülkemizin giyilebilir sağlık teknolojisi üreten biyomedikal startup'larından biri olan Interrupt, paya dayalı kitle fonlama platformu Fonbulucu üzerinden 10 Ekim Salı günü saat 10.00'da yatırıma çıkacağını duyurdu.

Parkinson hastalarının "Freezing of Gait" (Donma Fenomeni) problemine yenilikçi bir çözüm getiren MoveMate, hastaların yürüme esnasında yaşadığı donma problemini çözüyor. Ürün gerçek zamanlı olarak hastanın donduğu anı ayak bileğine takılan sensörü ile tespit ediyor.

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Ardından kemik iletimli kulaklık ile hastaya özelleştirilebilir işitsel destek sunarak donmadan yürüyebilmelerini sağlıyor. Böylece hastaların günlük yaşamını daha konforlu ve bağımsız hale getiriyor. Girişim, bu yatırımı, klinik araştırmalarını genişletmek ve Medikal Cihaz Regülasyonu (MDR) sürecini tamamlamak için kullanmayı planlıyor.

ınterrupt'ın Fonbulucu üzerindeki yatırım kampanyası, yatırımcılara girişim hisselerinin yüzde 16 payını sunuyor. Ayrıca, ilk 20 iş günü içinde yatırım hedefine ulaşılırsa, yatırımcılara aldıkları hisse miktarının yüzde 30 fazlasını bedelsiz olarak verecek. Girişim, 33.6 milyon TL değerleme ile yatırıma çıkacak.

9 Ekim 21.00'da ise Fonbulucu YouTube kanalında yatırımcılarla canlı yayın buluşması gerçekleştirilecek. Bu canlı yayında yatırımcılar, Interrupt'ın vizyonu, hedefleri ve yatırım planları hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Interrupt, MoveMate'in ötesinde biyomedikal alanında yeni ve inovatif çözümler üretmeye devam etmeyi, medikal sertifikasını alarak değerlemesini artırmayı ve uluslararası arenada daha etkin bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

Girişimin kısa vadede klinik araştırmaları başlatma ve MDR sürecini tamamlama, orta vadede ürün versiyonlarını ve pazarlamasını genişletme, uzun vadede ise yeni teknolojilerle hastalar için daha fazla çözüm geliştirmeye odaklanma planları bulunuyor.

10 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlayacak olan Interrupt Engineering girişimi yatırım kampanyası hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayarak Fonbulucu platformunu ziyaret edebilirsiniz.