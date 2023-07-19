Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads uygulamasında yapılan bir soruya verdiği yanıtla Android ve iOS kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Mosseri'nin yanıtı, platformda gerilimi artırdı ve kullanıcılar kendi işletim sistemlerini savunmaya başladılar.

Threads çıkış yaptığı günden beri hem Elon Musk ve Twitter kavgaları hem de kendi içerisindeki soru cevap etkinlikleri ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de böyle bir durum yaşandı ve ortalık alevlendi. Instagram Başkanı "Android iOS'tan daha iyi!" dedi. İşte detaylar…

Threads'te ortalığı karıştıran soru ve cevabı!

Meta, Threads'i başlattığından beri , kullanıcılar Instagram ekibi tarafından oluşturulan yeni uygulamada ne yayınlayacaklarını merak ediyor. Etkileşimi teşvik etmek için hem kullanıcılar hem de markalar takipçilerine sorular soruyor. Böyle bir soru Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin dikkatini çekti ve yanıtladı. Ancak hiç ummadığı bir kaos ortaya çıktı.

Popüler teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Threads'teki takipçilerinden en iyi teknoloji değerlendirmelerini yapmalarını istedi. Yani "Samsung mu Apple mı?" ve "PlayStation mı Xbox mı?" gibi soruları hem sormalarını hem de yanıtlamaların istedi. İçerik üreticileri bu tarz gönderileri hem platform hem de kendi hesapları etkileşim alsın diye paylaşıyor.

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Ancak işin bir de diğer boyutu var. Bazen özellikle platformların üst kesimlerinden birileri -Instagram Başkanı gibi- bu tarz sorulara yanıt verdiklerinde küçükte olsa yemi yutmuş oluyorlar. Instagram Başkanı Adam Mosseri'de tuzağa düşmüş gibi. Verdiği yanıtta "Android iOS'tan daha iyi" ibaresine yer verdi. Tabii bu yanıt platformda ufak çaplı bir kaos başlattı.

Platformda gönderiyi gören herkes kendi kullandığı işletim sistemini övmeye ve korumaya başladı. Mosseri'nin yanıtı Android kullanıcıları tarafından beğenilmeye başlarken ona yanıt olarak iOS kullanıcıları kendi sebeplerini sunmaya başladılar. Evet Mosseri'nin yanıtı gayet masumca aslında. Kendi yönetimine bağlı olan bir sosyal medya platformunda dolaşırken bir kullanıcısına cevap veriyor aslında. Ancak mesele dışarıdan hiçte öyle anlaşılmadı.

Android ve iOS fanatikleri konuyu hala tartışmaya devam ediyorlar. Ateş hattında gerilim hala var kısacası. Konuyla ilgili Mosseri'den ikinci bir yanıt gelmedi. Kullanıcılarsa kendi birliklerini kurmuşlar ve kendi işletim sistemlerini savunmaya devam ediyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Mosseri'nin yanıt vermesi doğru muydu? ve son olarak bizde ateşi biraz körükleyelim. Sizce Android mi yoksa iOS mu daha iyi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…