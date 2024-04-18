Honor 200 Lite Global Tanıtımı Yakında Yapılacak

Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, günümüzde faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama olmadan devam ediyor. Çinli marka pazar payını artırmak için yeni modeller üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son gelen bilgilere göre çok yakında Honor 200 Lite'ı vitrine çıkaracak. Peki Honor 200 Lite globale ne zaman gelecek ve ne gibi teknik özelliklere sahip olacak?

Honor 200 Lite global tanıtım tarihi ve teknik özellikleri

Honor 200 Lite, LLY-NX1 model numarasıyla NBTC veri tabanında göründü. Liste, telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli detayları bizlere veriyor.

Şu an için kesin detaylar olmasa da iddialara göre Honor 200 Lite geçen yılın sonlarında tanıtılan Honor X50i+'ın yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu durum özellikle Çinli markalar arasında bir hayli yaygın ve iki akıllı telefonun isimleri ve tasarımları farklı olmasına rağmen benzer teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor. Son olarak modelin yılın ilk yarısı bitmeden globale gelebileceğini belirtelim.

Honor kullanıcıları buraya! Android 14 dağıtımı başladı

Honor X50i+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı: