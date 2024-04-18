Honor 200 Lite Global Tanıtımı Yakında Yapılacak
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri ve global tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, günümüzde faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama olmadan devam ediyor. Çinli marka pazar payını artırmak için yeni modeller üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son gelen bilgilere göre çok yakında Honor 200 Lite'ı vitrine çıkaracak. Peki Honor 200 Lite globale ne zaman gelecek ve ne gibi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor 200 Lite global tanıtım tarihi ve teknik özellikleri
Honor 200 Lite, LLY-NX1 model numarasıyla NBTC veri tabanında göründü. Liste, telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli detayları bizlere veriyor.
Şu an için kesin detaylar olmasa da iddialara göre Honor 200 Lite geçen yılın sonlarında tanıtılan Honor X50i+'ın yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu durum özellikle Çinli markalar arasında bir hayli yaygın ve iki akıllı telefonun isimleri ve tasarımları farklı olmasına rağmen benzer teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor. Son olarak modelin yılın ilk yarısı bitmeden globale gelebileceğini belirtelim.
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Honor X50i+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
ÖzellikDeğerEkran6.7 inç FHD+ OLEDYenileme Hızı90 HzParlaklıkMaksimum 2.000 nitPWM Karartma3240 HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM12 GB (+8 GB sanal)Depolama512 GB'a kadar seçeneklerÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OSBatarya Kapasitesi4.500 mAh, 35 W hızlı şarj desteğiParmak İzi OkuyucusuVarBoyutlar161,05 x 74,55 x 6,78 mmAğırlık166 gram