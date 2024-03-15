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Google, Keen isimli sosyal medya platformunu sonlandırıyor

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Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen isimli sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle başarısız olduğu belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre, Google son sosyal medya girişimini de yakın zamanda sonlandıracak. Keen isimli deneysel platform, Pinterest benzeri yapısıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyordu. Fakat platformun aktif kullanıcı sayısını ve reklam gelirlerini oldukça düşük bulan şirket, bu projeyi daha fazla sürdürmeme kararı verdi.

Uygulamayı kullananlar arasında adeta bir şok etkisi yaratan bu haber, Silikon Vadisi'nde de büyük yankı buldu. Birçok kişi, Google'ı uygulamalarının arkasında uzun süre durmamakla suçluyor. Firmanın daha önce de devasa yatırım yaptığı Google Plus'ı kapattığını biliyoruz. İşte en önemli detaylar…

Google, sosyal medya alanında varlık gösteremiyor

Özellikle Meta'nın sosyal medya platformlarından elde ettiği büyük gelirin, Google yönetimini uzun süredir cezbettiği söyleniyor. Bu hayallerle yola çıkan Keen'in ise, ömrü pek de uzun sürmedi. En başından beri deneysel olduğu belirtilen uygulamaya, firmanın yeterince destek vermediği konusunda eleştiriler de mevcut.

Öyle ki, uygulama 2021 yılından beri büyük bir güncelleme almadı. Geçtiğimiz yıl beklenenden daha düşük bir finansal performans gösteren Google, bu kapsamda istenen başarıyı yakalayamayan girişimlerini teker teker noktalayacak.

Google'ın sıradaki sosyal medya hamlesi ne olacak?

2020 yılında resmi olarak kullanıma sunulan Keen, makine öğrenmesi sayesinde isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu. Google'ın yeni nesil yapay zeka kabiliyetlerinden de yararlanacağı söylenen platform, aradan geçen 4 yılda beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Şirket Keen kullanıcılarına gönderdiği son e-postada, 24 Mart tarihinden itibaren uygulamadaki verilerine erişemeyeceklerini bildirdi.

Google Chrome, tehlikeyi anında fark edecek!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamakta olduğu sosyal medya stratejisi sonuç verecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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