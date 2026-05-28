Milli Hava-Hava Füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın Atış Testleri Başarıyla Tamamlandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin atış testi görüntülerini paylaşarak, "Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
